Il calciatore polacco è al centro di un’asta tra due club italiani, con entrambe le squadre interessate a portarlo in squadra. Il suo contratto sta per scadere e si libera a parametro zero. Il suo procuratore ha fatto visite in Italia, incontrando sia l’allenatore della prima squadra che di un’altra formazione. La decisione finale sulla sua destinazione ancora non è stata comunicata ufficialmente.

Robert Lewandowski, 37 anni, libero a parametro zero a fine giugno, può diventare una stella del campionato di serie A. In corsa per il polacco ci sono almeno due allenatori a caccia di un centravanti: Allegri e Spalletti, per il momento, possono sognare. E allora scopriamo le quote Lewandowski Milan o Juve mercato entro l'109 2026. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! A prescindere da come andrà a finire questo campionato, il Milan nel prossimo mercato ha come priorità proprio l'acquisto di un centravanti. Deluso da Fullkrug, Nkunku, Leao e dallo stesso rendimento degli ultimi mesi di Pulisic, il club rossonero punta su un grande centravanti da almeno 20 gol a stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewandowski, è asta tra Milan e Juve: ecco dove andrà per bookie

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