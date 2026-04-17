lewandowski conteso tra juve e milan

L’attaccante del Barcellona ha dichiarato chiaramente le proprie intenzioni riguardo al futuro, confermando le trattative in corso con alcune grandi squadre italiane. Lewandowski, al centro di voci di mercato, ha parlato pubblicamente delle eventuali opportunità professionali e delle trattative in corso con i club italiani, mantenendo un tono diretto e senza esitazioni. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori e tifosi.

intanto risponde così sul proprio futuro: parole inequivocabili del polacco! L’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, conteso, tra le altre, anche da Juve e Milan come colpo a zero, ha parlato del proprio futuro. Il futuro di Robert Lewandowski, attaccante di punta del Barcellona, è uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale. Con il suo contratto in scadenza questa estate e a 37 anni, Lewandowski si avvicina a una decisione cruciale per il suo futuro. Sebbene il club catalano sia coinvolto in un dibattito tattico su chi dovrà indossare la maglia numero 9, la Juventus sta osservando con grande attenzione ogni sviluppo, pronta a sfruttare l’opportunità di ingaggiare un campione di livello mondiale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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LEWANDOWSKI AL MILAN SI PUÒ FARE

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