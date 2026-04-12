Il futuro di Robert Lewandowski resta incerto, con due club italiani in prima fila per il suo acquisto. Se l'attaccante polacco decidesse di non rinnovare il contratto con il Barcellona, le trattative potrebbero portare a un trasferimento in Serie A. Milan e Juventus sono le squadre più interessate, pronte a intervenire qualora si verificassero cambiamenti nelle sue intenzioni contrattuali.

Tutto è possibile, nel futuro di Robert Lewandowski. Compreso l'approdo in Serie A: Milan e Juve sono in pole-position, nel caso in cui il polacco decidesse di non firmare il rinnovo col Barcellona. La situazione resta in evoluzione e il destino dell’attaccante ruota attorno a una decisione che potrebbe arrivare a breve. Il contratto con il Barcellona è in scadenza e, se da un lato l’esperienza in Liga continua a soddisfarlo, dall’altro prende quota l’idea di una nuova sfida internazionale a fine carriera. A quasi 38 anni, Lewandowski sta valutando attentamente ogni scenario, consapevole di poter ancora fare la differenza ad alti livelli. In Italia, come accennato in premessa, Juventus e Milan monitorano la situazione con attenzione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Robert Lewandowski, guerra tra Milan e Juve: cosa può accadere

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