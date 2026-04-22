Il calciatore polacco diventa ufficialmente svincolato e si apre una corsa tra due squadre italiane per aggiudicarselo. Il suo procuratore ha effettuato un blitz in Italia, incontrando i tecnici di entrambe le società. Le trattative sono in corso e le decisioni delle parti dovranno essere prese nelle prossime settimane. I bookmaker indicano una possibile scelta tra le due squadre per il trasferimento.

Robert Lewandowski, 37 anni, libero a parametro zero a fine giugno, può diventare una stella del campionato di serie A. In corsa per il polacco ci sono almeno due allenatori a caccia di un centravanti: Allegri e Spalletti, per il momento, possono sognare. E allora scopriamo le quote Lewandowski Milan o Juve mercato entro l'109 2026. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! A prescindere da come andrà a finire questo campionato, il Milan nel prossimo mercato ha come priorità proprio l'acquisto di un centravanti. Deluso da Fullkrug, Nkunku, Leao e dallo stesso rendimento degli ultimi mesi di Pulisic, il club rossonero punta su un grande centravanti da almeno 20 gol a stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewandowski a zero, è asta tra Milan e Juve: ecco dove andrà per bookie

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