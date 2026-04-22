Sabato 2 maggio a San Martino si terrà una giornata dedicata allo sport e alla festa, con l’avvio della manifestazione podistica ‘Camminando a San Martino’. Nel pomeriggio si svolgerà anche l’inaugurazione della struttura rinnovata del campo sportivo locale. La giornata coinvolgerà residenti e visitatori, offrendo un momento di aggregazione attraverso le attività sportive e i festeggiamenti programmati.

Una giornata di sport e festa per la frazione di San Martino. Nel pomeriggio di sabato 2 maggio un programma che inizierà la manifestazione podistica ‘Camminando a San Martino’, a cui seguirà l’attesa l’inaugurazione della struttura rinnovata del campo sportivo di San Martino. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti Francesco Carità, assessore dello sport, Riccardo Pasquali, presidente Asd San Martino, Daniele Spettoli, dirigente Asd San Martino, Leonardo Loprieno, responsabile tecnico scuola calcio San Martino e Monica Zannini consigliera UISP Ferrara. "È motivo di orgoglio –...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evento si svolgerà sabato 2 maggio. San Martino in festa con la sua camminata

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