Arcore scontro tra fede e memoria | polemica per le comunioni il 25 aprile

A Arcore, si è aperto un dibattito tra l’Anpi locale e le autorità dopo la decisione di celebrare le Prime Comunioni nello stesso giorno del 25 aprile, festa della Liberazione. La comunità pastorale Santa Maria ha scelto quella data per le cerimonie religiose, suscitando reazioni contrastanti tra chi vede nella scelta una questione di fede e chi invece la considera un gesto di polemica nei confronti della ricorrenza storica.

La decisione della comunità pastorale Santa Maria di fissare le celebrazioni per le Prime Comunioni il 25 aprile ha scatenato un acceso dibattito tra l’Anpi di Arcore e le autorità locali. L’associazione partigiana contesta la scelta della data, ritenuta incompatibile con la ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo, mentre il consigliere regionale Dozio difende la legittimità dell’evento religioso, parlando di una polemica priva di fondamento. Il conflitto tra memorie civili e riti parrocchiali ad Arcore. L’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Arcore ha diffuso lunedì 13 aprile una nota ufficiale in cui esprime forte disappunto per le cerimonie religiose previste presso la parrocchia di Lesmo e Correzzana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcore, scontro tra fede e memoria: polemica per le comunioni il 25 aprile Polemica per le comunioni il 25 aprile: "Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione"Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una... Leggi anche: Comunioni al 25 aprile: l'Anpi insorge contro la parrocchia