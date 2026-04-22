Secondo i dati diffusi da Eurostat, molti Paesi europei stanno affrontando una situazione di difficoltà economica, con un numero ristretto che riesce a mantenere il deficit rispetto al PIL sotto la soglia del 3%. In particolare, la Francia presenta un disavanzo elevato, mentre altri Stati membri si trovano al di sopra o vicino a questa soglia. La crisi economica in Europa si riflette nelle cifre ufficiali di deficit e debito pubblico.

L’Eurostat certifica una fase di crisi dell’Europa, con pochissimi Paesi che raggiungono la soglia del 3% nel rapporto deficit Pil. L’Italia si attesta al 3,1%. Disavanzo record in Francia. Nel 2025, tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro (+3,4%), Danimarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) e Portogallo (+0,7%), hanno registrato un disavanzo. I disavanzi più elevati sono stati registrati in Romania (-7,9%), Polonia (-7,3%), Belgio (-5,2%) e Francia (-5,1%). Undici Stati membri hanno registrato disavanzi pari o superiori al 3% del pil. Così l’Eurostat nella prima notifica sui conti 2025. Nel quarto trimestre del 2025 le entrate...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Eurostat certifica la crisi dell’Europa: forte disavanzo in Francia, pochi Paesi sotto la soglia del deficit

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