Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra

Mojtaba Khamenei è stato nominato nuovo Guida Suprema dell’Iran, consolidando la posizione della Repubblica islamica. La nomina rappresenta un segnale di continuità nel governo del Paese, che si scontra con le opposizioni interne e si confronta con le tensioni esterne con Stati Uniti e Israele. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui processi interni che hanno portato a questa scelta.

La nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell'Iran è una prova di forza della Repubblica islamica: contro Usa e Israele e contro le proteste interne, che ha sempre represso nel sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

