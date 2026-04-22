Una nuova produzione teatrale porta sul palcoscenico un percorso in tre atti, ognuno rappresentato da un morso simbolico. La compagnia bergamasca Les Moustaches, composta da giovani artisti, presenta uno spettacolo che si inserisce in un panorama teatrale sempre più variegato e sperimentale. La regia è affidata a tre figure chiave: Alberto Fumagalli, Ludovica D’Auria e Tommaso Ferrero, che guidano il progetto con un approccio innovativo.

Tre passi. Tre morsi. Ad assaggiare una visione teatrale sempre più ampia. Ibrida. Che conferma la vivacità artistica di Les Moustaches, giovane compagnia bergamasca guidata da Alberto Fumagalli, Ludovica D’Auria, Tommaso Ferrero. Un paio d’anni fa vincitori del Premio Hystrio come realtà emergente. Ultimamente incrociati spesso nelle stagioni milanesi. Questa volta è il Menotti che dedica loro una veloce personale, tre spettacoli da qui a domenica. Vale la pena. Si rischia di scoprire qualcosa di bello che sta crescendo. Come i bimbi nelle pance delle protagoniste in “I cuori battono nelle uova“, solo stasera in via Menotti. Testo di Fumagalli che firma pure la regia come sempre insieme a D’Auria, sul palco Elena Ferri, Grazia Nazzaro e Viola Dini a interpretare tre donne alle prese con la loro prima gravidanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Les Moustaches in tre morsi di vita

Understanding Aggression in Pet Pigeons, Why Your Feathered Friend Bites or Acts Out

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