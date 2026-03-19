Ancona rissa tra straniere con botte e morsi | tre in ospedale

A Ancona, tre donne di origine africana sono state coinvolte in una rissa scoppiata in strada, con botte e morsi tra le partecipanti. L’alterco è degenerato fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e delle ambulanze, che hanno trasportato tre donne in ospedale. La vicenda si è verificata in un’area pubblica, dove le tre coinvolte si sono affrontate in modo violento.

Tutto sarebbe nato dalla protesta di una ragazza che, all’interno dell’appartamento, non riusciva a studiare, forse per via dei rumori delle coinquiline. Nella serata di mercoledì, intorno alle 23, il personale sanitario di Ancona è dovuto intervenire in un appartamento, in zona piazza d’Armi, ad Ancona, per soccorrere tre donne di origine africana al termine di un litigio, passato alle vie di fatto. Le donne sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L’ambulanza della Croce Gialla ha provveduto a trasferire una 28enne camerunense per alcune ferite al volto, ma anche per un’unghia di un dito presumibilmente strappata a morsi. Medicate anche le altre due ragazze, una con uno zigomo gonfio e l’altra per un problema ad un gomito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ancona, rissa tra straniere con botte e morsi: tre in ospedale Articoli correlati Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedaleLodi, 25 gennaio 2026 – Botte da orbi poco dopo mezzanotte tra venerdì e sabato in via Nino Dall’Oro, all’angolo con via Vignati, a Lodi: il bilancio... Ancona, lite tra tre donne in un appartamento degenera in aggressione: tutte in ospedaleTre donne sono state trasportate in ospedale in seguito a una lite degenerata in aggressione avvenuta nella serata di ieri nei pressi di piazza... Tutto quello che riguarda Ancona rissa tra straniere con botte e... Temi più discussi: Scoppia la rissa al mercato. Scaraventata a terra: ferita una 71enne al polso; Rissa davanti al supermercato, donna di 71 anni scaraventata a terra: ora è in ospedale; Lite tra bancarellari, volano colpi proibiti in piazza D'Armi ad Ancona: una passante, colpita per sbaglio, crolla a terra. Ricerche in...; Rissa davanti al supermercato, volano colpi proibiti: donna crolla a terra. Rissa al mercato di Piazza d’Armi: soccorsa una donnaANCONA - Volanti della Questura e Croce Gialla sul posto Mattinata piuttosto movimentata quella di oggi in Piazza d'Armi dove per cause non ancora accertate è scoppiata una rissa tra i banchi del merc ... youtvrs.it Rissa tra coinquiline ad Ancona in piazza d'Armi: intervento della polizia e del 118ANCONA - Intervento della Polizia di Stato di Ancona a seguito di lite fra coinquiline, nella serata di ieri, intorno alle ore 23.00, in ... msn.com Ancona Capitale della Cultura 2028, i cittadini: "Occasione di rilancio per la città" - facebook.com facebook #Ancona è stata proclamata #capitaleitalianadellacultura2028, è stato il ministro #Giuli ad annunciarlo x.com