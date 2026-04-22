L’Errore in scena a Mirano | teatro e letteratura il 23 aprile

Il 23 aprile 2026 alle ore 20:00, il Teatro Villa Belvedere di Mirano ospita “L’Errore”, uno spettacolo di lettura espressiva realizzato dagli allievi e dalle allieve del corso promosso dalla compagnia teatrale Farmacia Zooè. L’evento si svolge in occasione della 30ª Giornata Mondiale del Libro e presenta un progetto dedicato alla combinazione tra teatro e letteratura. La rappresentazione coinvolge i partecipanti del corso e il pubblico presente.

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:00, il Teatro Villa Belvedere di Mirano ospita “L’Errore”, saggio di lettura espressiva realizzato dalle allieve e dagli allievi del corso promosso dalla compagnia teatrale Farmacia Zooè, in occasione della 30ª Giornata Mondiale del Libro.Lo spettacolo nasce da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Arezzo tra teatro e letteratura: Rigoletto in scena alla Giostra d’Inverno e un romanzo sui legami familiari.La domenica all’insegna della cultura e dell’intrattenimento ad Arezzo e provincia, con un cartellone variegato che spazia dal teatro dei burattini... L’errore perfetto. Al teatro Nieri in scena WroongNell’ambito della rassegna “A Teatro in Famiglia”, arriva domenica (ore 17) al Teatro “I. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Al Gic in scena innovazione tecnologica, transizione ecologica e novità comparto calcestruzzo; Fiuggi, in scena The of fuck moment; INDA, la stagione dei grandi debutti: Boni e Fresu sul palco di Siracusa. E l'Iliade apre alle scuole; RE-FUSI di Roberta Skerl al Teatro 7. L’errore perfetto. Al teatro Nieri in scena WroongNell’ambito della rassegna A Teatro in Famiglia, arriva domenica (ore 17) al Teatro I. Nieri di Ponte a Moriano WRoONG! – l’errore perfetto, spettacolo della Compagnia Orto degli Ananassi che, con ... lanazione.it Una diga italiana uccise 359 persone per un errore che nessuno volle vedere. Era il 1° dicembre 1923, erano le 7:15 del mattino, e la Val di Scalve stava per sparire. La diga del Gleno, in provincia di Bergamo, aveva una geometria insolita: metodo a gravità n facebook 1/2 Durante un editing a un testo ho trovato un errore non così evidente. Ho cambiato il nome, il resto della frase è uguale. Qual è l’errore secondo voi x.com