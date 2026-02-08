Arezzo tra teatro e letteratura | Rigoletto in scena alla Giostra d’Inverno e un romanzo sui legami familiari

Domenica ad Arezzo tra teatro e libri. Alla Giostra d’Inverno va in scena Rigoletto, attirando appassionati di opera, mentre in città si presenta un romanzo che parla di legami familiari. La giornata si riempie di eventi, dal teatro dei burattini alle letture letterarie, offrendo un quadro vario di intrattenimento per tutti i gusti.

La domenica all’insegna della cultura e dell’intrattenimento ad Arezzo e provincia, con un cartellone variegato che spazia dal teatro dei burattini alle riflessioni letterarie, passando per la riscoperta del teatro classico. Nonostante un cielo nuvoloso con possibili aperture, e una temperatura prevista intorno ai 6 gradi, gli eventi in programma per l’8 febbraio 2026 promettono di offrire un’alternativa vivace e stimolante per residenti e visitatori. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti, pensati per soddisfare gusti diversi e abbracciare un pubblico ampio, dai più giovani agli appassionati di teatro e letteratura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina ad Arezzo si inaugura la nuova produzione di “Le Stanze dell’Opera” al teatro Petrarca.

Lia Briganti esplora i misteri dell'universo e i legami familiari attraverso la sua astrofotografia.

Arezzo celebra Guido Monaco, Carnevale a Castiglion Fiorentino, teatro e incontri: cosa fare oggiArezzo - Arezzo celebra Guido Monaco a distanza di mille anni dalla sua notazione messa a punto. In questo contesto si inserisce la conferenza Guido e Pionta: alle origini della notazione, in ... arezzonotizie.it

Troilo e Cressida: I Sacchi di Sabbia la Teatro Pietro Aretino per Z Generation meets TheatreDomenica 8 febbraio, alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà I Sacchi di Sabbia con Troilo e Cressida, uno spettacolo prodotto dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione c ... arezzonotizie.it

Arezzo celebra Guido Monaco, Carnevale a Castiglion Fiorentino, teatro e incontri: cosa fare oggi x.com

Ad Arezzo un giovane Rigoletto Al Teatro Petrarca va in scena Rigoletto nell’ambito di Le stanze dell’opera, il progetto formativo ideato dal baritono Mario Cassi per accompagnare giovani cantanti verso il debutto professionale. Una produzione che unisce did facebook