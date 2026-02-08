Arezzo tra teatro e letteratura | Rigoletto in scena alla Giostra d’Inverno e un romanzo sui legami familiari
Domenica ad Arezzo tra teatro e libri. Alla Giostra d’Inverno va in scena Rigoletto, attirando appassionati di opera, mentre in città si presenta un romanzo che parla di legami familiari. La giornata si riempie di eventi, dal teatro dei burattini alle letture letterarie, offrendo un quadro vario di intrattenimento per tutti i gusti.
La domenica all’insegna della cultura e dell’intrattenimento ad Arezzo e provincia, con un cartellone variegato che spazia dal teatro dei burattini alle riflessioni letterarie, passando per la riscoperta del teatro classico. Nonostante un cielo nuvoloso con possibili aperture, e una temperatura prevista intorno ai 6 gradi, gli eventi in programma per l’8 febbraio 2026 promettono di offrire un’alternativa vivace e stimolante per residenti e visitatori. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti, pensati per soddisfare gusti diversi e abbracciare un pubblico ampio, dai più giovani agli appassionati di teatro e letteratura.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rigoletto al teatro Petrarca, convegni sulla storia di Arezzo e mostre: cosa fare oggi
Questa mattina ad Arezzo si inaugura la nuova produzione di “Le Stanze dell’Opera” al teatro Petrarca.
Tra costellazioni e galassie Lia Briganti va alla ricerca dei legami familiari con la mostra "Origine del Buco Bianco"
Lia Briganti esplora i misteri dell'universo e i legami familiari attraverso la sua astrofotografia.
Argomenti discussi: Assaggi di Teatro; Arezzo celebra Guido Monaco, Carnevale a Castiglion Fiorentino, teatro e incontri: cosa fare oggi; Alessandro Benvenuti al Papini di Pieve Santo Stefano; La Comagnia Teatrale Silenzio Assenzio di Arezzo in scena l’8 febbraio.
