L’errore perfetto Al teatro Nieri in scena Wroong

L’atteso spettacolo WRoONG! arriva domenica al teatro Nieri di Ponte a Moriano. La compagnia Orto degli Ananassi porta in scena un’ora di ironia e poesia rivolta a bambini tra i 5 e i 10 anni. Uno spettacolo che invita a riflettere sull’errore, sulla perfezione e su cosa significhi sentirsi “giusti” o “sbagliati” oggi. La rappresentazione fa parte della rassegna “A Teatro in Famiglia” e si terrà alle 17.

Nell'ambito della rassegna " A Teatro in Famiglia ", arriva domenica (ore 17) al Teatro "I. Nieri" di Ponte a Moriano WRoONG! – l'errore perfetto, spettacolo della Compagnia Orto degli Ananassi che, con ironia, poesia e profondità, invita grandi e piccoli (dai 5 ai 10 anni) a interrogarsi sul significato dell'errore, della perfezione e del sentirsi "giusti" o "sbagliati" nel mondo contemporaneo. In scena, due eccentrici scienziati si muovono attorno a una misteriosa macchina, apparentemente in grado di rendere chiunque perfetto. Tra esperimenti, tentativi maldestri e colpi di scena, il pubblico viene condotto in un universo surreale e ironico, dove il desiderio di "aggiustare" ciò che non funziona si scontra con l'impossibilità di uniformare le differenze.

