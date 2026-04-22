L’eredità di Diane Keaton | in asta il suo stile e i tesori iconici

A sei mesi dalla morte dell’attrice premio Oscar, la casa d’aste Bonhams ha annunciato una vendita dedicata al patrimonio personale dell’attrice. La collezione comprende abiti, accessori e opere d’arte che riflettono il suo stile e la sua carriera. Gli oggetti saranno messi all’asta in diverse fasi, offrendo l’opportunità di acquisire pezzi legati alla sua vita e alla sua immagine pubblica.

A sei mesi dalla scomparsa di Diane Keaton, la casa d’aste Bonhams ha pianificato una serie di vendite per disporre del patrimonio personale dell’attrice premio Oscar, che all’età di 79 anni ha lasciato un’eredità fatta di oggetti iconici e opere d’arte. Tra maggio e giugno sono previste quattro diverse sessioni d’asta che coinvolgeranno circa 550 lotti, spaziando dai capi d’abbigliamento alla collezione artistica della star. Il valore estetico dei pezzi iconici tra Los Angeles e New York. La prima tappa di questo percorso sarà dedicata al lato più stilistico della personalità dell’attrice, con un’offerta online intitolata Diane Keaton: tailored and timeless.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eredità di Diane Keaton: in asta il suo stile e i tesori iconici Notizie correlate I tesori segreti di Diane Keaton all’asta: cosa c’è nella sua collezione privataA otto mesi dalla scomparsa di Diane Keaton, il suo universo creativo torna a vivere attraverso una grande asta che promette di attirare... Leggi anche: Tendenze Autunno Inverno 2026/2027: dalle sfilate internazionali emergono 10 must-have tra capi iconici, accessori statement e nuovi codici di stile Contenuti di approfondimento Si parla di: I tesori segreti di Diane Keaton all’asta: cosa c’è nella sua collezione privata. Il patrimonio di Diane Keaton, un impero costruito sul fiuto per il flipping: a chi va l’eredità da 100 milioni di dollariRoma, 12 ottobre 2025 – L'eredità di Diane Keaton non si misura solo nell’oscar vinto o nell’essere stata una icona di stile, ma anche in una notevole fortuna finanziaria. Sebbene i dettagli precisi ... quotidiano.net Addio a Diane Keaton: la solitudine e l’eredità da 100 milioni di dollari. Ecco a chi andràLa notizia della morte di Diane Keaton, avvenuta a 79 anni, ha colto tutti di sorpresa, lasciando un grande vuoto nel cuore del cinema americano. La musa di Woody Allen, indimenticabile interprete di ... ilgiornale.it