Tendenze Autunno Inverno 2026 2027 | dalle sfilate internazionali emergono 10 must-have tra capi iconici accessori statement e nuovi codici di stile

Le sfilate internazionali per l'autunno-inverno 20262027 si sono concluse, lasciando emergere dieci capi e accessori che si distinguono come i principali must-have della prossima stagione. Tra i pezzi iconici, spiccano nuovi codici di stile e accessori statement che rappresentano le tendenze più evidenti viste in passerella. Ora è possibile identificare le scelte più ricorrenti tra i principali brand di moda.

L e passerelle hanno parlato e ora è il momento di tirare le somme. Con la chiusura delle fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi emergono con chiarezza le Tendenze Autunno Inverno 20262027: ecco 10 trend tra capi chiave, accessori statement e nuove silhouette destinati a definire il guardaroba della prossima stagione fredda. Slim Fit Dalle sfilate di Gucci, Celine, Acne Studios. A cipolla Dalle sfilate di Rabanne, Michael Kors Collection e Fila. Leggi anche › Come ci vestiremo. Le 30 tendenze definitive per l’Autunno Inverno 20262027 dalle sfilate Ceruleo Dalle sfilate di Hermès, Loewe e Mugler. Maglione con zip Dalle sfilate di Prada, Etro, Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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