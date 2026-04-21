A otto mesi dalla morte dell’attrice, si terrà un’asta che mette all’incanto parti della sua collezione privata. La vendita include oggetti appartenuti a Keaton, destinati a trovare nuovi proprietari tra collezionisti e appassionati. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue con interesse il mondo del collezionismo e dello spettacolo. La casa d’aste ha annunciato il calendario e i dettagli dell’evento, senza specificare i singoli lotti in vendita.

A otto mesi dalla scomparsa di Diane Keaton, il suo universo creativo torna a vivere attraverso una grande asta che promette di attirare collezionisti e appassionati da tutto il mondo. Una vasta selezione di oggetti personali, opere d’arte e memorabilia legati alla sua carriera, infatti, sarà messa in vendita, offrendo uno sguardo unico su una delle figure più iconiche del cinema americano. L’iniziativa, intitolata The Architecture of an Icon, si svilupperà in quattro appuntamenti tra New York e Los Angeles nel giugno 2026. Più che una semplice asta, si tratta di un vero e proprio viaggio nella mente e nello stile dell’attrice, capace di attraversare decenni di cinema, moda e design.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I tesori segreti di Diane Keaton all’asta: cosa c’è nella sua collezione privata

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