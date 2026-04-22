Leo | Ciclopasseggiata di Primavera

Domenica 26 aprile si terrà la tradizionale ciclopasseggiata di primavera, un evento che ogni anno richiama molti partecipanti desiderosi di trascorrere una giornata all’aria aperta. La manifestazione offre un percorso in bicicletta che attraversa aree verdi e strade cittadine, coinvolgendo adulti e bambini in un momento di socializzazione e movimento. L’evento si svolge senza scopo di lucro e si inserisce nelle iniziative locali dedicate alla promozione della mobilità sostenibile.

Domenica 26 aprile torna uno degli appuntamenti più amati della primavera: una giornata semplice e coinvolgente da vivere all’aria aperta, tra natura, movimento e momenti di condivisione. Scenario dell’iniziativa sarà Leno, con un percorso che attraversa le campagne e invita a riscoprire il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Escursione al Castello Aragonese e Ciclopasseggiata in città: doppio evento in bici con FiabIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Doppio appuntamento per Fiab Caserta in bici: sabato 7 marzo al Castello... Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle...