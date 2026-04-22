A Larino, nell’area delle Piane, è stato completato il primo trasferimento di 66 cani considerati sani, nell’ambito di un’operazione di monitoraggio sanitario contro la leishmaniosi. I campionamenti effettuati il 12 marzo hanno portato a questo risultato, mentre le autorità continuano a monitorare la zona per verificare eventuali ulteriori casi o rischi. La situazione resta sotto osservazione per garantire la sicurezza degli animali e della popolazione.

L’operazione di monitoraggio sanitario nell’area delle Piane di Larino ha registrato un primo importante sviluppo dopo i campionamenti condotti lo scorso 12 marzo, portando al trasferimento di un gruppo di animali sani. Il Servizio Veterinario Sanità Animale dell’Asrem sta gestendo l’emergenza legata al focolaio di Leishmaniosi emerso il mese scorso presso la struttura del canile locale, coordinando le procedure di profilassi e i protocolli clinici necessari per contenere la diffusione della patologia. Il bilancio dei test e la gestione degli esemplari negativi. Dall’analisi dei campioni prelevati durante le attività diagnostiche di metà marzo, è emersa una distinzione netta tra gli animali coinvolti nel focolaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leishmaniosi a Larino: 66 cani sani trasferiti, resta il monitoraggio

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