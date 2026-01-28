Torino protesi errate e undici denti sani rimossi | dentisti condannati e paziente esasperata La mia vita resta un inferno

Dopo anni di sofferenze e procedure sbagliate, un paziente di Torino ha visto finalmente condannare i dentisti che gli hanno messo protesi errate e rimosso undici denti sani. Alla lettura della sentenza, l’uomo si è commosso, mentre prima aveva più volte fatto il segno della croce. La giudice ha pronunciato la condanna, e lui ha detto: “La mia vita resta un inferno, ma finalmente sento di aver avuto giustizia”.

Prima della lettura della sentenza fa più volte il segno della croce, appena la giudice pronuncia la parola “condanna” si commuove: “La mia vita resta un inferno, ma finalmente sento di aver avuto giustizia”. Oggi, 28 gennaio, al tribunale di Torino, ha reagito così la presunta vittima di due dentisti con studio in città. Le avrebbero rimosso undici denti, all’apparenza tutti sani. Il primo, accusato di lesioni, truffa ed esercizio abusivo della professione, è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione. I suoi guai non sono finiti, visto che durante il processo avrebbe continuato a lavorare illegalmente ed è stato scoperto dagli inquirenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

