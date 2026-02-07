A Madonna dell’Albero Caso umano di leishmaniosi Disposti prelievi su alcuni cani

A Madonna dell’Albero, le autorità sanitarie hanno preso provvedimenti dopo che un uomo ha contratto la leishmaniosi. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati prelievi su alcuni cani della zona per verificare se siano portatori del parassita. La situazione ha portato a un’attenzione speciale sulla salute pubblica e sugli animali domestici.

A seguito della segnalazione di un caso umano di leishmaniosi a Madonna dell'Albero, nei giorni scorsi l'autorità sanitaria, in applicazione alle normative di sanità pubblica e animale, ha disposto l'attivazione delle misure di sorveglianza previste. In particolare - si legge nel sito dell'ordine provinciale dei medici veterinari - il prelievo di sangue sui cani residenti entro un raggio di 300 metri dal luogo del caso segnalato. I proprietari degli animali contattati dal servizio veterinario dell' Ausl Romagna, possono scegliere di effettuare il prelievo nell'ambulatorio Ausl o rivolgersi al proprio veterinario.

