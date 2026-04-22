Leicester retrocesso in terza divisione | 10 anni fa il trionfo con Ranieri e Vardy

Dieci anni dopo aver conquistato la Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester è stato retrocesso in terza divisione. La squadra, che aveva vissuto un periodo di grande successo, ora si trova a dover affrontare la caduta di categoria. La retrocessione segna un cambiamento significativo rispetto alla vittoria storica e rappresenta una svolta nel percorso sportivo del club.

A dieci anni dalla favolosa vittoria della Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester è stato retrocesso nella terza divisione inglese. Per mantenere vive le speranze di salvezza il club delle Midlands, che fino all’anno scorso militava in Premier, avrebbe dovuto vincere contro l’ Hull, ma il match di ieri è terminato 2-2, mantenendo il Leicester in penultima posizione in classifica in Championship. Following confirmation of Leicester City’s relegation to League One, Chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha has issued the following statement: To our fans, Relegation to League One is now confirmed. As Chairman, that responsibility sits with me.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Leicester retrocesso in terza divisione: 10 anni fa il trionfo con Ranieri e Vardy Notizie correlate Il Leicester vicino alla retrocessione in Terza Divisione: dal trionfo in Premier al rischio League OneDalla storica vittoria in Premier League al rischio retrocessione in League One (Terza Divisione): il Leicester vede sfumare il ricorso contro la... Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serieIn un’altra vita, il 2 maggio a Leicester ci sarebbero stati i festeggiamenti: tra pochi giorni infatti saranno passati esattamente dieci anni da una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il declino del Leicester: dal trionfo in Premier League alla possibile retrocessione in League One in 10 anni; Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier League; Championship: Leicester retrocesso dopo il pari con l'Hull, Coventry campione con cinque gol; Leicester, l'incubo è realtà: retrocesso in League One, dieci anni dopo il miracolo di Ranieri. Leicester retrocede in terza divisione, 10 anni fa il miracolo di RanieriDieci anni fa una delle imprese più incredibili nella storia del calcio, la vittoria della Premier League con alla guida il tecnico Claudio Ranieri e ora uno dei momenti più bui. (ANSA) ... ansa.it Incubo Leicester City: retrocesso in League One a 10 anni dalla vittoria della Premier con RanieriDal 2016, anno in cui le Foxes hanno vinto il titolo di Campioni d'Inghilterra, al pareggio con l'Hull City che li condanna in terza divisone ... corrieredellosport.it La favola è finita, resta soltanto il ricordo vivido di un'impresa che ha fatto la storia. Il Leicester è matematicamente retrocesso in League One, la terza divisione del calcio inglese, una discesa spaventosa avvenuta nel giro di dieci anni esatti. - facebook.com facebook Leicester retrocesso in League One: nel 2015 2016 la vittoria della Premier | Sky Sport x.com