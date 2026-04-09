Il Leicester vicino alla retrocessione in Terza Divisione | dal trionfo in Premier al rischio League One
Il Leicester, che qualche anno fa aveva conquistato il titolo in Premier League, si trova ora a rischio retrocessione in League One. La squadra ha perso la possibilità di fermare la penalizzazione tramite ricorso, e questo ha portato l club più vicino alla retrocessione in Terza Divisione. La situazione attuale segna un drastico calo rispetto ai successi passati e mette in discussione il futuro del team in campionato.
Dalla storica vittoria in Premier League al rischio retrocessione in League One (Terza Divisione): il Leicester vede sfumare il ricorso contro la penalizzazione e scivola verso il baratro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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