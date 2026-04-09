Il Leicester vicino alla retrocessione in Terza Divisione | dal trionfo in Premier al rischio League One

Il Leicester, che qualche anno fa aveva conquistato il titolo in Premier League, si trova ora a rischio retrocessione in League One. La squadra ha perso la possibilità di fermare la penalizzazione tramite ricorso, e questo ha portato l club più vicino alla retrocessione in Terza Divisione. La situazione attuale segna un drastico calo rispetto ai successi passati e mette in discussione il futuro del team in campionato.