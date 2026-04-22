Leicester in League One | è ufficiale Il club di Ranieri cade in terza serie

Il Leicester City ha annunciato ufficialmente il suo passaggio in League One, la terza divisione del calcio inglese, a seguito delle ultime partite di questa stagione. La squadra, che nella precedente ha militato in Premier League, si trova ora a dover affrontare questa nuova categoria. La retrocessione è stata confermata dopo le decisioni ufficiali degli organi competenti e la classifica finale del campionato.

Il Leicester City è ufficialmente retrocesso in League One, la terza divisione del calcio inglese. Il verdetto aritmetico è arrivato dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro l’ Hull City al King Power Stadium: a due giornate dalla conclusione della Championship, le Foxes occupano la penultima posizione, distanti sette lunghezze dalla zona salvezza. Si tratta della seconda caduta consecutiva dopo la retrocessione dalla Premier League avvenuta nel maggio 2025. Il tracollo sportivo del club, che esattamente dieci anni fa vinceva il titolo inglese sotto la guida di Claudio Ranieri, è stato aggravato da una gestione finanziaria deficitaria. Il club ha iniziato l’attuale stagione con 6 punti di penalizzazione per la violazione delle norme sul Profitability and Sustainability (PSR).🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leicester retrocesso in terza divisione: 10 anni fa il trionfo con Ranieri e VardyA dieci anni dalla favolosa vittoria della Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester è stato retrocesso nella terza divisione... Il Leicester vicino alla retrocessione in Terza Divisione: dal trionfo in Premier al rischio League OneDalla storica vittoria in Premier League al rischio retrocessione in League One (Terza Divisione): il Leicester vede sfumare il ricorso contro la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Leicester è aritmeticamente retrocesso in League One; Incubo Leicester, è retrocesso in League One 10 anni dopo la vittoria della Premier League; Leicester City relegated to League One - exactly 10 years since PL miracle; Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serie. Incubo Leicester City: retrocesso in League One a 10 anni dalla vittoria della Premier con RanieriDal 2016, anno in cui le Foxes hanno vinto il titolo di Campioni d'Inghilterra, al pareggio con l'Hull City che li condanna in terza divisone ... corrieredellosport.it Fine della favola, il Leicester retrocede in League One: i tifosi non ci credonoA pochi giorni dal decennale della vittoria della Premier League, le Foxes scendono ufficialmente in terza categoria. sportal.it Dieci anni dopo aver vinto la Premier League, il Leicester è retrocesso aritmeticamente in League One, serie C inglese. La favola è finita, come il Verona nell'84-85 che vinse lo scudetto e, guarda caso, quest'anno sta per retrocedere in B. https://www.ilnapolist - facebook.com facebook Incubo #LeicesterCity: retrocesso in #LeagueOne a 10 anni dalla vittoria della Premier con #Ranieri x.com