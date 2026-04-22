Dal miracolo al baratro | 10 anni dopo il trionfo con Ranieri il Leicester sprofonda in terza serie Le ragioni della triste parabola

Dieci anni dopo il successo in Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester si trova ora in terza serie, League One, per la seconda stagione consecutiva. La squadra ha chiuso l’ultimo campionato con una sconfitta in casa contro l’Hull City, che ha sancito la retrocessione. La stagione appena conclusa è stata caratterizzata da risultati negativi e una serie di difficoltà che hanno portato la squadra in questa situazione.

Il modo peggiore per festeggiare il decennale dello storico trionfo in Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri: il 2-2 in casa con l’ Hull City ha infatti certificato la seconda retrocessione di fila del Leicester, sprofondato in League One dopo una stagione orribile. Le Foxes tornano in terza serie dopo 17 anni e la favola che incantò il mondo nel 2016 è davvero solo un ricordo, al quale si aggrappano i tifosi che, allo stadio King Power, hanno assistito martedì sera a una caduta annunciata. Il club ha organizzato una festa per celebrare il successo di dieci anni fa, con una partita di beneficenza che vedrà in campo gli eroi di quell’impresa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal miracolo al baratro: 10 anni dopo il trionfo con Ranieri, il Leicester sprofonda in terza serie. Le ragioni della triste parabola IL LEICESTER DI RANIERI NON ESISTE PIÙ Notizie correlate Leicester retrocesso in terza divisione: 10 anni fa il trionfo con Ranieri e VardyA dieci anni dalla favolosa vittoria della Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester è stato retrocesso nella terza divisione... L’incredibile parabola del Leicester: dal titolo alla Serie C in dieci anniDieci anni fa esatti (2 maggio 2016) il Leicester scriveva l’ultimo capitolo di una delle storie più incredibile del calcio moderno: campione della...