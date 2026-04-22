Leicester dalla favola al crollo | le Foxies tornano in League One

Dopo aver conquistato la Premier League dieci anni fa sotto la guida di un allenatore italiano, la squadra di Leicester torna in League One. La società ha annunciato il ritorno nella terza serie dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti e problemi economici. La retrocessione rappresenta un cambio di livello per la squadra, che aveva vissuto momenti di grande successo e popolarità negli ultimi anni.

Dieci anni dopo il capolavoro di Claudio Ranieri e lo storico trionfo in Premier League, la squadra simbolo del calcio romantico sprofonda in terza serie tra difficoltà economiche e risultati deludenti. Torna a casa Leicester. La bella «Cenerentola» inglese è stata rispedita nei bassifondi del calcio professionistico, la periferia grigia dopo la ribalta: dieci anni fa entrò nella storia (e nei cuori della gente) conquistando una storica Premier League sulle spalle dei giganti, i club più ricchi e titolati; martedì, invece, è retrocessa in League One, l’equivalente della nostra Serie C. Una favola diventata incubo con due salti all’indietro consecutivi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Leicester, dalla favola al crollo: le Foxies tornano in League One Notizie correlate Leggi anche: È finita la favola Leicester con la retrocessione in League One, è il Verona inglese Dal sogno al crollo: il Leicester retrocede in terza divisioneABBONATI A DAYITALIANEWS Una retrocessione che segna la fine di un’era Quella che un tempo sembrava una favola senza fine si è trasformata in un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serie; Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier League; Il Leicester retrocede in League One a dieci anni dal trionfo in Premier League con Ranieri; Leicester, l'incubo è realtà: retrocesso in League One, dieci anni dopo il miracolo di Ranieri. Leicester retrocesso in terza serie: dalla favola al declinoIl Leicester City sprofonda in League One: dalla vittoria della Premier League 2016 con Ranieri al doppio crollo tra Championship e terza serie. tag24.it Incubo Leicester City: retrocesso in League One a 10 anni dalla vittoria della Premier con RanieriDal 2016, anno in cui le Foxes hanno vinto il titolo di Campioni d'Inghilterra, al pareggio con l'Hull City che li condanna in terza divisone ... corrieredellosport.it Dieci anni. Bastano dieci anni per trasformare una leggenda in macerie. Il Leicester retrocede in League One, la terza serie inglese, e lo fa con la quiete silenziosa delle cose che erano già finite da tempo. Un’altra caduta, un altro piano più in basso, un altro a - facebook.com facebook La favola della provinciale capace di battere le big della Premier League nel 2016 non esiste più: retrocessa in League One dopo un declino veloce e inarrestabile. E il presidente ha chiesto scusa ai tifosi... x.com