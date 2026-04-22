La Championship continua a sorprendere, passando da stagioni di successo a cali improvvisi, come dimostra la parabola di una squadra che, dopo aver vissuto momenti di gloria, si ritrova ora in terza divisione. Nel frattempo, l’allenatore di un’altra formazione si gode i risultati ottenuti con il suo club, che continua a mantenere buone posizioni in campionato. Il torneo inglese si conferma uno dei più imprevedibili e intensi d’Europa.

La Championship non si smentisce mai e si rivela sempre uno dei campionati più pazzi di tutta Europa, capace di regalare favole incredibili e crolli inimmaginabili. È esattamente quello che è successo anche in questa stagione: da un lato la marcia trionfale del Coventry di Frank Lampard, che torna in Premier League dopo 25 anni, dall'altro il clamoroso tracollo del Leicester, che in dieci stagioni è passato dal trionfo con Ranieri alla retrocessione in terza divisione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leicester, dal miracolo alla terza divisione. E Lampard si gode il suo Coventry

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