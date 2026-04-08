Protesta agricoltori il 10 aprile lungomare di Bari ' invaso' dai trattori | scattano le limitazioni al traffico

Venerdì 10 aprile, il lungomare Nazario Sauro di Bari sarà attraversato da un corteo di trattori provenienti da agricoltori e allevatori pugliesi. La manifestazione, organizzata da Coldiretti, si concentra sulla crisi dell’agricoltura e si estende fino alla Presidenza della Regione Puglia. Per garantire la sicurezza durante il passaggio dei mezzi agricoli, sono state adottate limitazioni al traffico lungo questa direttrice.