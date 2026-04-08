Protesta agricoltori il 10 aprile lungomare di Bari ' invaso' dai trattori | scattano le limitazioni al traffico
Venerdì 10 aprile, il lungomare Nazario Sauro di Bari sarà attraversato da un corteo di trattori provenienti da agricoltori e allevatori pugliesi. La manifestazione, organizzata da Coldiretti, si concentra sulla crisi dell’agricoltura e si estende fino alla Presidenza della Regione Puglia. Per garantire la sicurezza durante il passaggio dei mezzi agricoli, sono state adottate limitazioni al traffico lungo questa direttrice.
Si svolgerà a Bari venerdì prossimo, 10 aprile, la mobilitazione organizzata dalla Coldiretti sulla crisi dell’agricoltura: allevatori e agricoltori pugliesi con i loro trattori manifesteranno in corteo sul lungomare Nazario Sauro (sino alla Presidenza della Regione Puglia), per denunciare la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
VIDEO - La protesta degli agricoltori blocca il traffico: i trattori lungo via GramsciUn corteo degli agricoltori, a difesa dell'agricoltura italiana, è partito da via Emilia Ovest per dirigersi nella zona dell'Efsa.
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