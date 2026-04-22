Sabato a Milano si è svolta una manifestazione organizzata da un partito politico. Il rappresentante ha dichiarato che l’evento è stato un successo, evidenziando la presenza di molte persone in piazza. Ha aggiunto che l’obiettivo della protesta non riguarda l’anti-europeismo, ma la richiesta di un’Europa più giusta, coerente e con una dimensione politica più chiara. L’evento si è svolto senza incidenti e ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti.

La manifestazione di sabato a Milano “per me è stata un successo, le persone c’erano in piazza e direi che l’importante è protestare non verso l’anti-europeismo ma per un’Europa che sia più giusta, sia più coerente e abbia una dimensione politica. Considerate che l’Europa è il mercato più florido che c’è al mondo, sono 450 milioni di abitanti, non si capisce per quale motivo ancora oggi si viva questo complesso di inferiorità. Pensare che oggi Von Der Leyen sia al pari di Trump, di Xi Jinping o di Putin direi che è proprio un’utopia”. A dirlo è il presidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente della Lega, Luca Zaia, a margine della visita al salone del Mobile di Milano, riferendosi alla manifestazione dei Patrioti Europei di sabato scorso in piazza Duomo a Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lega, Zaia: "Ho visto tempi migliori ma anche peggiori"

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