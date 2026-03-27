Del Rosso saluta la Lega Polverino nominato nuovo coordinatore cittadino

In un cambiamento all’interno del partito a Caserta, il coordinatore cittadino ha annunciato le dimissioni. Al suo posto, è stato nominato un nuovo responsabile, scelto dall’alto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna una modifica nella guida locale del partito. La notizia è stata riportata senza ulteriori commenti o analisi.

Scossone in casa Lega a Caserta. Il coordinatore cittadino, Maurizio Del Rosso, lascia il Carroccio. Zinzi nomina Angelo Polverino nuovo coordinatore. L’addio di Del Rosso, già consigliere comunale nel Capoluogo, consigliere provinciale e candidato alle Regionali con la Lega, è arrivato nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo. Una decisione “maturata dopo una lunga e attenta riflessione”, fa sapere Del Rosso in una nota. “Un sentito ringraziamento ai miei compagni di viaggio e a tutti coloro che, in questi anni, hanno partecipato al tentativo di cambiamento della nostra comunità”, prosegue. La sensazione è quella di un addio alla Lega ma non una uscita dalla scena politica casertana con Del Rosso che annuncia: “l’impegno per il territorio continuerà con modalità e tempi diversi”. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Del Rosso saluta la Lega, Polverino nominato nuovo coordinatore cittadino Articoli correlati Leggi anche: Nominato il nuovo direttivo cittadino della Lega Ortona, Nervegna è il nuovo coordinatore La Lega fa breccia anche a Lusciano: Mariniello coordinatore, nominato il direttivo | FOTOSala gremita in viale Manzoni per il taglio del nastro: presenti i vertici regionali e provinciali del partito, definita la squadra che guiderà il... Una selezione di notizie su Del Rosso Discussioni sull' argomento Ambiente, per il secondo anno il Comune di Pisa premiato Plastic Free a Roma / Comunicati / Novità / Homepage; Il futuro delle terme. Giani e Del Rosso a Roma. Sprint per i nuovi bandi; Manifesto italiano per la promozione della salute: da Arci Porco Rosso la presentazione del libro; Oltre la sostenibilità. Del Rosso saluta la Lega, Polverino nominato nuovo coordinatore cittadinoScossone in casa Lega a Caserta. Il coordinatore cittadino, Maurizio Del Rosso, lascia il Carroccio. Zinzi nomina Angelo Polverino nuovo coordinatore. casertanews.it GIOVEDÌ SANTO AL SEGGIO DEL POPOLO A Napoli ci sono giorni che non sono rossi sul calendario ma del "rosso" fanno un rito. Il Giovedì Santo è uno di questi giorni, ma ogni Tradizione è anche una responsabilità, per questo abbiamo scelto di dare du - facebook.com facebook Superfici difficili Risultato impeccabile. tesa® 4455: la rivoluzione del rosso. #youtools #tesa #utensili #ferramenta #attrezzi #utensileria #cnc #tools #hardware #meccanica #industry #ecommerce #madeinitaly youtools-store.com/p/100528528 x.com