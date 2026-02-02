Maltempo il sindaco di Furci Siculo lancia l' appello | In arrivo nuove mareggiate necessario intervenire

Il sindaco di Furci Siculo fa un appello urgente: il maltempo non dà tregua e si prevede l’arrivo di nuove mareggiate. Ha già inviato una richiesta ufficiale alla Regione Siciliana e alle autorità competenti per intervenire con un ripascimento della spiaggia. La situazione resta critica e le maree continuano a mettere a rischio le coste della zona.

Matteo Francilia, in un video diffuso sui propri canali social, annuncia di aver inoltrato una nota alla Regione. Sul litorale sono attese onde alte tre metri "Ho fatto specifica richiesta per poter procedere immediatamente al ripascimento della spiaggia, attraverso una nota inviata oggi pomeriggio al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Territorio e Ambiente, all'Autorità di Bacino, al Dipartimento di Protezione Civile. Dopodomani, sono previste onde di 3 metri che in una situazione normale non provocherebbero problemi, ma allo stato attuale purtroppo si". Tanta preoccupazione nelle parole di Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo che chiede nuova attenzione dopo i danni causati dal ciclone Harry.

