Il Leeds si prepara a sfidare il Bournemouth in una partita di metà settimana, con il tecnico Daniel Farke che deve fare i conti con diversi giocatori infortunati. Nonostante ciò, un difensore chiave è tornato a disposizione, offrendo nuove possibilità alla formazione. La squadra arriva all’incontro con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e affronta la sfida con determinazione.

Il Leeds si sposta a Bournemouth per una sfida di metà settimana, con il tecnico Daniel Farke che deve gestire un reparto feriti nonostante il ritorno di un pilastro in difesa. La gara è stata anticipata per permettere ai bianchi di affrontare la semifinale di FA Cup a Wembley domenica dopo aver superato i Wolves con un netto 3-0 sabato scorso. La situazione in classifica vede il Leeds a 39 punti, distanziando di otto lunghezze la zona retrocessione con soli cinque incontri rimasti al termine del campionato. La squadra punta tutto sul momentum positivo della recente vittoria contro i Wolves, ma le scelte tecniche saranno condizionate da diversi acciacchi fisici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leeds, il ritorno di Rodon rilancia la sfida contro il Bournemouth

Notizie correlate

Pronostico Bournemouth-Leeds: il nuovo tecnico già studiaBournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico...

Leggi anche: Carrick: la sfida contro il Bournemouth sarà una vera prova per il Manchester United.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Leeds United-Wolves 3-0: la squadra di Farke si avvicina alla salvezza e lascia gli ospiti sull'orlo del baratro; Pronostico Manchester United-Leeds United: analisi e probabili formazioni 13/04/2026 Premier League; Quote retrocessione Premier League: le opzioni di valore mentre i problemi degli Spurs peggiorano; Aston Villa Bologna, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming.

Ritorno di Calafiori incerto mentre l’Arsenal lotta per il titolo di Premier League 2025-26.Riccardo Calafiori: Ritorno Incerto per l’Arsenal LEEDS, INGHILTERRA – 31 GENNAIO: Riccardo Calafiori dell’Arsenal ... napolipiu.com

Pronostico Manchester United-Leeds, quote ok per i Red Devils nel posticipo di Premier LeagueBruno Fernandes e compagni in campo dopo ben 24 giorni, all'Old Trafford arriva una squadra vicina alla zona retrocessione ... tuttosport.com

The Who Live at Leeds e Groundhogs Live at Leeds.. 1971 probabilmente a Leeds c'era l'aria buona per aver potuto sfornare due performance strabilianti . Quello degli Who che ho italiano e inglese con tutti gli inserti, e' forse uno dei meglio incisi e riusciti con facebook

Leeds-Wolverhampton, difensore o bomber Justin segna... in rovesciata! Guarda il gol #SkySport #SkyPremier x.com