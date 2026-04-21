Pronostico Bournemouth-Leeds | il nuovo tecnico già studia

Mercoledì si gioca Bournemouth-Leeds, una delle gare della trentaquattresima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con le probabili formazioni già pronte. Il Bournemouth ha annunciato che il prossimo allenatore sarà Rose, che ha già iniziato a studiare la squadra in vista delle prossime partite. La sfida si svolge in un momento di cambiamenti per entrambe le formazioni.

Bournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il nuovo tecnico del Bournemouth, la prossima stagione, sarà Rose. Il club ha annunciato l’erede di Iraola che un paio di settimane fa ha ufficializzato l’addio. E il tedesco è pronto a studiare in queste settimane una squadra che sta chiudendo la propria annata in maniera clamorosa. E che sogna un posto in Europa. Undici risultati utili di fila per i padroni di casa sono qualcosa di inimmaginabile fino a poche settimane fa. Qualcosa di impensabile davvero. Ma adesso, dopo questo filotto, i punti son gli stessi del Brentford e soprattutto del Chelsea che occupa il sesto posto in classifica.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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