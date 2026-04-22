Lee Chan Hyung sbarca in Sleeping Doctor | nuova sfida rom-com

L’attore Lee Chan Hyung farà parte del cast della nuova serie rom-com prodotta da KBS2, intitolata Sleeping Doctor. La notizia è stata diffusa il 21 aprile e confermata dal suo management, Just Entertainment. La serie vede l’attore protagonista in un ruolo importante e rappresenta una delle sue prossime apparizioni in televisione. Nessun dettaglio aggiuntivo sui personaggi o sulla trama è stato ancora comunicato.

Lee Chan Hyung entrerà nel cast della nuova produzione rom-com di KBS2, intitolata Sleeping Doctor. La notizia, emersa il 21 aprile, vede l’attore confermato dal suo management, Just Entertainment, per un ruolo chiave all’interno della serie. Il cast e la trama di Sleeping Doctor. La narrazione si concentrerà sulla vita quotidiana che si svolge in una clinica psichiatrica privata in difficoltà. I protagonisti saranno Hong Gyeong, interpretata da Jin Ki Joo, una giovane proprietaria di una struttura appena avviata, e Nam Ji Oh, il personaggio di Kim Sung Cheol, un medico capace di ricoprire diversi ruoli professionali. In questo scenario, Lee Chan Hyung assumerà la parte di Yang Jae Jin, un impiegato che lavora presso la farmacia Medi-Plus.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lee Chan Hyung sbarca in Sleeping Doctor: nuova sfida rom-com Notizie correlate Drink Kong sbarca al centro del potere: nuova sfida a RomaIl Drink Kong inaugura domani una nuova sede a Roma in via dei Prefetti 22, espandendo la sua presenza nella Capitale dopo il successo della location... Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossiDal Giappone trapela una nuova sinossi che rivela qualche piccolo dettaglio in più su cosa aspettarsi al cinema a partire dal 16 dicembre.