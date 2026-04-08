Domani apre ufficialmente a Roma una nuova sede di Drink Kong, situata in via dei Prefetti 22. La nuova apertura segue il successo della prima location nel centro della città, ampliando così la presenza del locale nel cuore della Capitale. L'inaugurazione rappresenta un passo importante per il brand, che punta a consolidare la propria posizione nel panorama delle attività di ristorazione e intrattenimento.

Il Drink Kong inaugura domani una nuova sede a Roma in via dei Prefetti 22, espandendo la sua presenza nella Capitale dopo il successo della location originale. L’apertura avverrà all’interno di palazzo Incontro, un immobile che in precedenza ha ospitato l’attività del Fandango. Il locale, riconosciuto come il miglior cocktail bar italiano a livello globale e già celebre nei circuiti internazionali per il punto vendita in piazza di San Martino ai Monti, punta a ridefinire l’attrattiva della zona. L’impatto urbano tra il potere e l’arte barocca. L’insediamento in via dei Prefetti 22 posiziona il brand a pochissimi passi dal Parlamento, in una zona strategica del rione Campo Marzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drink Kong sbarca al centro del potere: nuova sfida a Roma

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