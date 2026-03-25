La nuova casa di Belén Rodriguez | tanti quadri alle pareti e lampadario di design in sala da pranzo

Belén Rodriguez si è trasferita in una nuova abitazione nel quartiere di Moscova, a Milano. La casa presenta pareti decorate con numerosi quadri e un lampadario di design nella zona pranzo. La cantante e conduttrice ha scelto di vivere in una zona centrale della città insieme ai figli. L’appartamento è stato arredato seguendo uno stile curato e raffinato.

Belén Rodriguez si è trasferita coi figli in una nuova abitazione, nel centralissimo quartiere milanese di Moscova, arredata col suo gusto raffinato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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