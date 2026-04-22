L’economia del metro quadro extra | il boom inarrestabile del self-storage Perché e a chi conviene

Negli ultimi anni, il settore del self-storage sta vivendo un forte incremento in tutta Europa, con un aumento di richieste da parte di privati e aziende. Si tratta di spazi destinati a conservare beni di varia natura, spesso affittati a breve o lungo termine. Questo fenomeno sta influenzando il modo in cui le persone e le imprese gestiscono lo spazio disponibile nelle città, portando a un mutamento nel panorama urbano e nelle abitudini di utilizzo degli ambienti.

Roma, 22 aprile 2026 – Il panorama urbano europeo sta cambiando volto e, con esso, le abitudini di consumo e gestione dello spazio. Il fenomeno del self-storage – l'affitto di box o magazzini di varie metrature da parte di privati e imprese – non è più una curiosità d'oltreoceano, ma un asset solido del mercato immobiliare logistico. Secondo i report di settore (Fedessa), l'Italia si sta posizionando come uno dei mercati più promettenti, con una crescita annua dei ricavi che sfiora il 10%. I driver del cambiamento. Perché questa esplosione proprio ora? I fattori sono molteplici e profondamente legati alla macroeconomia attuale. Da un lato, l'aumento dei prezzi delle abitazioni nelle metropoli come Milano, Roma e Bologna ha costretto i cittadini verso appartamenti sempre più piccoli, spesso privi di cantine o solai.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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