A Lecce, un ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso ieri sera a causa di un colpo di pistola che si è sparato accidentalmente. La vittima stava giocando con un'arma che credeva essere scarica, ma non si era accorto che c’era un colpo in canna. La sparatoria è avvenuta in un’abitazione, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Stava giocando con una pistola che credeva scarica ma non si è accorto dell’unico colpo in canna: un 17enne è morto ieri sera a Lecce sparandosi accidentalmente alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino di nazionalità bulgara viveva insieme al fratello di 28 anni e nella serata di ieri entrambi si trovavano a casa con un loro amico. A un certo punto è partito il colpo con una pistola regolarmente detenuta che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, era appartenuta a un uomo di 80 anni, ex compagno della madre defunta. Il caricatore avrebbe dovuto essere vuoto ma nessuno dei tre giovani si è accorto dell’unico proiettile presente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lecce, gioca con una pistola che credeva scarica: 17enne ucciso da un colpo alla testa

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