Giocano con una pistola trovata in casa e parte un colpo in testa | muore 17enne a Lecce

Un ragazzo di 17 anni è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in una abitazione di Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in casa quando, giocando con una pistola, si è sparato accidentalmente un colpo alla testa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’accaduto.

Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. E’ accaduto ieri sera a Lecce, nell’abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni. In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il caricatore dell’arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l’arma premendo il grilletto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giocano con una pistola trovata in casa e parte un colpo in testa: muore 17enne a Lecce Notizie correlate Lecce, fratelli maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: 17enne muore colpito alla testaSecondo i primi accertamenti della Squadra Mobile, il 17enne sarebbe stato vittima di un gioco pericoloso finito in tragedia. Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giocano con una pistola finta in un parcheggio pubblicodi Como: tre giovanissimi nei guai; Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enne; Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas, denunciato dai carabinieri; La forza di una donna, anticipazioni 21 aprile 2026: il gioco di Sirin si fa sempre più pericoloso. Giocano con una pistola trovata in casa e parte un colpo in testa: muore 17enne a LecceUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. E’ accaduto ieri sera a Lecce, nell’abitazione in cui il ... gazzettadelsud.it Como, giocavano con una pistola finta in un parcheggio pubblico. Denunciati 3 comaschi e sequestrati circa 20 grammi di hashish(mi-lorenteggio.com) Como, 17 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà un 17enne comasco – con precedenti di polizia – per detenzione di sostanze stup ... mi-lorenteggio.com Antoine #Kombouarè: “Oggi ci sono più italiani che giocano nel #ParisFC che nella #Juventus e nel #Milan. È per questo che l’Italia non va ai Mondiali…” x.com "Oggi c'erano tre italiani. Ci sono più italiani che giocano al Paris FC che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre. Ecco perché gli italiani non andranno ai Mondiali". La stoccata di Kombouaré al calcio italiano: https://fanpa.ge/OatJK . - facebook.com facebook