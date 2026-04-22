A Lecce, durante controlli mirati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state fermate 14 imprese. Le ispezioni sono state condotte dalla Procura, che ha contestato violazioni legate al lavoro nero. Sono state comminate multe salate agli imprenditori coinvolti. Le operazioni hanno riguardato diverse attività imprenditoriali in tutta la provincia. Le autorità continuano a monitorare il rispetto delle normative sulla sicurezza e sull’occupazione.

Quattordici imprenditori in provincia di Lecce sono finiti sotto la lente della Procura della a seguito di una serie di ispezioni mirate sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le verifiche condotte dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, insieme agli ispettori dell’Ispettorato territoriale e al supporto delle stazioni locali, hanno portato alla luce un bilancio economico pesante: circa 136.300 euro di ammende per reati penali minori e 34.800 euro di sanzioni amministrative. L’operazione ha coinvolto 13 aziende operanti nei settori dell’edilizia, della ristorazione e del commercio, rivelando che ben 10 di queste non erano in regola. Il bilancio delle irregolarità tra sicurezza e lavoro nero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, raid contro il lavoro nero: 14 imprese fermate e multe salate

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