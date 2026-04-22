Lecce maestra di danza muore nella sua scuola | stroncata da un aneurisma fulminante a 53 anni

L'insegnante, di 53 anni, è morta ieri mattina all’interno della sua scuola di danza, la "Tersicore" di Corsano, in provincia di Lecce. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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