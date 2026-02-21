Mel piange Benedetta 27 anni | la maestra stroncata da un tumore

Benedetta De Paris, maestra di Mel di 27 anni, ha perso la vita a causa di un tumore. La giovane insegnante, nota per il suo sorriso, si è spenta dopo mesi di cure e speranze. Mel, il paese in provincia di Belluno, si stringe attorno alla famiglia. La comunità ricorda Benedetta come una persona solare e dedicata ai bambini. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e studenti. La notizia si diffonde rapidamente tra gli abitanti del piccolo paese.

Una Vita Spezzata Troppo Presto: Addio a Benedetta De Paris, Maestra di Mel Sconfitta dal Tumore. Mel, in provincia di Belluno, piange la scomparsa di Benedetta De Paris, giovane maestra d'asilo di soli 27 anni, stroncata da un tumore dopo una breve e intensa battaglia. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nelle comunità di Mel e Lentiai, dove Benedetta viveva e lavorava con dedizione e passione. La Diagnosi Inattesa e la Lotta Coraggiosa. La malattia si è manifestata improvvisamente nell'autunno del 2024, quando Benedetta ha accusato un malore durante l'attività lavorativa. BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - «Ciao amici, è stato un viaggio bellissimo, ma complicato. Il mio sorriso vi accompagnerà per sempre. Vostra Benny».