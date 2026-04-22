Choc nella scuola di danza Daniela muore all’improvviso

Una tragica notizia ha sconvolto la scuola di danza locale: una studentessa di 16 anni è deceduta improvvisamente durante una lezione. La comunità di Corsano, in provincia di Lecce, si è ritrovata a dover affrontare un lutto improvviso, con il paese che si stringe attorno alla famiglia e alla scuola coinvolta. Sono ancora in corso verifica sulle cause del decesso, mentre le autorità stanno conducendo le opportune verifiche.

La comunità di Corsano, in provincia di Lecce, è avvolta da un silenzio insolito, interrotto solo dal passaparola che in poche ore ha attraversato strade, case e cuori. Una notizia improvvisa, difficile persino da pronunciare, ha colpito il paese pugliese: Daniela non c’è più. Aveva 53 anni e gran parte della sua vita l’aveva dedicata alla danza, trasformando quella che per molti è una passione in una vera missione quotidiana. Per 35 anni aveva vissuto tra musica, specchi e sbarre, costruendo passo dopo passo non solo coreografie, ma percorsi umani. La sua scuola, Tersicore, non era semplicemente un luogo di insegnamento. Era uno spazio in cui si cresceva, si cadeva e ci si rialzava, sempre sotto il suo sguardo attento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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