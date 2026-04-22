A Segrate si diffondono sempre più frequentemente voci riguardo a possibili cambiamenti all’interno di Mondadori, con alcune fonti che parlano di una possibile chiusura di Chi. Nel frattempo, circolano anche notizie sul tour di un politico, con alcune tappe programmate in diverse città. Oltre a ciò, sono presenti altre brevi notizie e aggiornamenti riguardanti vari eventi e iniziative in corso.

Mondadori starebbe pensando a una decisione clamorosa sul settimanale di gossip del direttore editoriale Signorini (che ha già annunciato l’addio). Intanto il leader di Azione gira per libri e rispolvera Nordio e Cottarelli. Mentre la famiglia nel bosco. Le chicche di L43. Le voci a Segrate circolano con sempre più insistenza: a Mondadori starebbero pensando a una (per molti versi clamorosa) chiusura di Chi, il settimanale di gossip fondato nel 1995 e che negli ultimi mesi è finito nel tritacarne del caso Corona–Signorini, costringendo gli eredi di Berlusconi, Marina e Pier Silvio, a una dura prova nella gestione del loro impero editoriale....🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le voci sulla chiusura di Chi, il tour di Calenda e le altre pillole

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Giletti e la chiusura anticipata (con addio), la Rai smentisce: Due puntate in più, svolta sul futuro del conduttore; Vanoli: il finale è tutto da scrivere. Juvi: adesso l’obiettivo è l’11º posto; Atletico Ascoli, ora testa al campo; Script Fest Bra, tre giorni di sceneggiatura e storie.

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