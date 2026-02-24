le tensioni tra lapo e john elkann sulla vendita di gedi e le altre pillole del giorno

Lapo Elkann si infuria perché John ha respinto senza incontrare l’amico di lunga data Leonardo Maria Del Vecchio durante le discussioni sulla vendita di Gedi. La decisione di John di chiudere le porte ha alimentato il nervosismo tra i fratelli, che già erano in rotta su altre questioni aziendali. La situazione si complica ulteriormente mentre si polarizzano le opinioni sulla gestione delle quote e delle strategie future. La disputa tra i due continua a tenere banco nel mondo degli affari italiani.

Tensione alle stelle tra fratelli in casa Elkann. Lapo non ha preso bene il fatto che, sulla vicenda Repubblica, John abbia chiuso la porta in faccia al suo amico Leonardo Maria Del Vecchio senza nemmeno incontrarlo. Il giovane LMVD era entrato a gamba tesa nella trattativa tra Gedi e il gruppo Antenna (secondo le voci di corridoio giunta faticosamente alle battute finali) offrendo sull’unghia 140 milioni di euro, cioè molti più soldi di quelli che verserà l’armatore-editore greco Theo Kyriakou a Exor per rilevare la casa editrice. Lapo, secondo le voci di corridoio, avrebbe perorato fino all’ultimo la causa del suo amico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’audizione sulla vendita di Gedi e poi la festa per Repubblica: le pillole del giornoOggi a Roma si sono svolte due importanti occasioni legate alla famiglia Elkann e al gruppo Gedi.

Sciopero La Repubblica, giornalisti accusano Elkann nella trattativa sulla vendita di Gedi tra Exor e AntennaI giornalisti di La Repubblica sono scesi in piazza per protestare contro John Elkann.