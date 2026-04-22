Le tensioni in Medio Oriente inguaiano le famiglie italiane | consumi in picchiata mentre i prezzi continuano a salire

Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina continuano ad avere ripercussioni sull’economia italiana. Secondo l’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sui consumi, nel mese di marzo 2026 si registra un calo dell’1,3% del valore totale del mercato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le famiglie italiane stanno riducendo i consumi, mentre i prezzi continuano ad aumentare.

Le tensioni internazionali in Medio Oriente e la guerra in Ucraina pesano sull’economia italiana. L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sui consumi, come riporta Italpress, evidenzia un “calo dell’1,3% a valore del totale mercato nel mese di marzo 2026 rispetto a marzo 2025”. In altre parole, i consumi degli italiani diminuiscono mentre il carrello della spesa cresce sensibilmente, costringendo le famiglie a fare sacrifici in previsione di possibili ulteriori peggioramenti della situazione. Come segnala Mario Maiocchi, direttore del Centro studi Confimprese, “i primi effetti dell’incertezza dovuti alla guerra in Medio Oriente si vedono già e colpiscono trasversalmente tutti i settori di attività.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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