guerra in medio oriente stangata in arrivo in bolletta per le famiglie italiane

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha provocato un effetto domino che si traduce in un aumento delle bollette e dei prezzi dei carburanti in Italia. Le tensioni tra le nazioni coinvolte stanno influenzando i mercati energetici e i costi delle forniture, con ripercussioni dirette sui consumatori italiani. Le famiglie si preparano a fronteggiare un incremento dei costi legati alle utenze e alla mobilità quotidiana.

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran rischia di avere ripercussioni pesanti sui bilanci delle famiglie italiane. Le prime stime parlano di rincari significativi su energia e carburanti. Secondo il Codacons, l’aggravio complessivo potrebbe oscillare tra 614 e 818 euro in più all’anno tra utenze domestiche e rifornimenti. Facile.it calcola invece un aumento medio di 166 euro annui solo per le bollette, mentre Unem stima un rincaro di almeno 10 centesimi al litro per il gasolio. A innescare la tensione sui mercati è il blocco di fatto del traffico nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico all’ingresso del Golfo Persico. Da qui transita circa un quinto del petrolio mondiale e una quota rilevante di gas naturale liquefatto dei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

