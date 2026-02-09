Questa sera all’Auditorium Conciliazione di Roma si tiene il Ballet Stars Gala, uno spettacolo dedicato alla danza classica. Le migliori stelle del balletto mondiale si esibiscono in una serata che celebra i grandi classici della danza. L’evento si svolge mercoledì 11 febbraio e attira appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia. Sul palco si alterneranno ballerini di fama internazionale, pronti a incantare il pubblico con le loro performance.

Cosa: Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica. Dove e Quando: Auditorium Conciliazione, Roma – Mercoledì 11 febbraio. Perché: Un raduno unico di solisti dai più prestigiosi teatri del mondo, dal Bolshoi al Mariinskij, in un viaggio tra repertorio classico e contemporaneo. Il cuore di Roma si prepara a trasformarsi nel centro gravitazionale della danza internazionale. Mercoledì 11 febbraio, l’ Auditorium Conciliazione ospiterà il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica, un evento prodotto da BiletItalia che promette di incantare il pubblico capitolino. Non si tratta di una semplice rassegna, ma di una vera e propria celebrazione dell’arte coreutica che riunisce, in un’unica serata, le eccellenze provenienti dai templi del balletto mondiale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le stelle del balletto mondiale brillano a Roma

Approfondimenti su Ballet Stars

Il 2026 del teatro Gentile di Fabriano si apre con lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”, interpretato dal Balletto di Mosca.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ballet Stars

Argomenti discussi: Ballet Stars Gala all'Auditorium Conciliazione: in scena le stelle della danza classica, da Samadashvili a Womack; Damiano Artale presenta la terza edizione del Gran Galà della Danza - DHN - Rivista di danza online; Teatro Dovizi, continua la rassegna Uomini delle stelle; Gol con balletto in faccia all'Inter, ora la Juve e il ruolo di Spalletti: cosa aspettarsi da Holm.

«Ballet Stars Gala» all'Auditorium Conciliazione: in scena le stelle della danza classica, da Samadashvili a WomackLa serata è in programma mercoledì 11 febbraio con un repertorio che spazia da «Lo Schiaccianoci» a «La Bella Addormentata» e un cast di ballerini internazionali sul palco per alcune delle più belle c ... roma.corriere.it

Ad Arezzo il gala Le stelle della danza al Petrarca con protagonisti i grandi interpreti del balletto internazionaleArezzo, 20 gennaio 2026 – Una serata dedicata alla grande danza internazionale con un parterre di interpreti tra i più autorevoli della scena mondiale, con l’interpretazione del grande repertorio ... lanazione.it

Domenica 8 febbraio ore 15 La Divina Commedia sotto le stelle: i luoghi di Dante a Roma Un viaggio pre-serale tra storia, poesia e mistero. Accompagnati dalla luce del tramonto e dal fascino senza tempo della Città Eterna, andremo alla scoperta dei luo facebook