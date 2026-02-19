Nel nuovo film Notte prima degli esami 3.0 c’è anche Ditonellapiaga

Ditonellapiaga partecipa al nuovo film “Notte prima degli esami 3.0” a causa della sua volontà di esplorare nuovi ruoli sul grande schermo. L’artista, nota per la sua musica energica, interpreta un personaggio centrale che porta una ventata di freschezza alla narrazione. Le riprese si sono svolte tra Roma e alcune location periferiche, creando un’atmosfera autentica e vivace. La sua presenza ha già attirato curiosità tra i fan, che attendono con interesse la nuova pellicola. La data di uscita è prevista per la prossima primavera.

Nel nuovo film di Notte prima degli esami 3.0 c'è anche Ditonellapiaga, che tra pochi giorni rivedremo in gara al Festival di Sanremo 2026. Chi ha visto il trailer di Notte prima degli esami avrà sicuramente notato la presenza non solo di Sabrina Ferilli all'interno del cast così come di tantissimi altri talentuosi attori. Tra loro, infatti, compare anche Ditonellapiaga. La cantante fin dalle prime immagini appare piuttosto spigliata al suo debutto come attrice. A lei sembra essere riservata anche una trama che pare avere già incuriosito molti utenti sul web. Margherita Carducci, questo il suo nome all'anagrafe, peraltro la vedremo anche in gara al Festival di Sanremo 2026.