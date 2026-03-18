C’è una luce particolare negli occhi di Alice Maselli quando parla. Non è solo l’entusiasmo di una giovane attrice che sta vivendo il momento in cui i sogni iniziano a prendere forma. È qualcosa di più sottile, quasi una vibrazione emotiva che attraversa il suo modo di raccontarsi. Una luce che ricorda quella di Sole, il personaggio che interpreta in Notte prima degli esami 3.0, il film in sala dal 19 marzo con 01 Distribution. Non a caso, quando ha letto la sceneggiatura, la prima sensazione è stata sorprendentemente semplice: «Sembro io». Alice Maselli appartiene a quella generazione sospesa tra il mondo reale e quello digitale, tra la libertà dei sogni e la pressione delle aspettative. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alice Maselli, nel film Notte prima degli esami 3.0: “Noi, una generazione più esposta al giudizio”

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