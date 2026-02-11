L’Unione Europea ridurre gas a effetto serra del 90% entro il 2040 Cosa dovranno fare le scuole

L’Unione Europea ha annunciato un nuovo obiettivo ambizioso: ridurre del 90% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Le scuole e le istituzioni educative dovranno adeguarsi a questa strategia, adottando misure più sostenibili e migliorando l’efficienza energetica. La strada è lunga, ma la volontà di cambiare è chiara.

L'Unione Europea rafforza la propria strategia climatica e punta a ridurre del 90% le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Il nuovo obiettivo, approvato dal Parlamento europeo in questi giorni e frutto di un accordo con il Consiglio, modifica la Legge europea sul clima (Regolamento UE 20211119) e rappresenta una tappa intermedia verso la neutralità climatica al 2050.

